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Для пристроїв Apple запустять проїзний з даними про COVID

Автор: Ігор Литвиненко

Міжнародна організація авіаперевезень (IATA) розробляє цифровий проїзний для перевірки результатів тестів на COVID-19 і сертифікатів на вакцини на платформі Apple. Такий проїзний хочуть запустити в середині квітня.

Про це повідомляє Reuters.

Проїзний буде мати такі функції:

  • допоможе пасажирам знаходити інформацію про поїздки, тестування і вимоги до вакцин в конкретній країні;
  • дозволить пасажирам знаходити лабораторії біля місця їх відправлення та/чи прибуття, які можуть проводити тести на COVID-19 відповідно до типом тесту, необхідного для їхньої подорожі;
  • дозволить лабораторіям відправляти пасажирам результати тестів або сертифікати про щеплення в додаток;
  • дозволить пасажирам створити свій цифровий проїзний перевірити, чи відповідають їх тест і вакцинація нормам

Цифровий проїзний поки знаходиться на стадії тестування. Запуск програми для Apple планується близько 15 квітня. Далі проїзний запустять і для Android.

"Але додаток стане успішним лише в тому випадку, якщо його приймуть авіакомпанії, різні країни та аеропорти", - зазначив регіональний віце-президент IATA по Африці і Близькому Сходу Каміл Алаваді.

Нагадаємо, Єврокомісія представила проект цифрових COVID-сертифікатів для подорожей.

Також днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив відпрацювати питання поїздок з паспортами вакцинації.

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