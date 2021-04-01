Для пристроїв Apple запустять проїзний з даними про COVID

Міжнародна організація авіаперевезень (IATA) розробляє цифровий проїзний для перевірки результатів тестів на COVID-19 і сертифікатів на вакцини на платформі Apple. Такий проїзний хочуть запустити в середині квітня.
Про це повідомляє Reuters.
Проїзний буде мати такі функції:
Цифровий проїзний поки знаходиться на стадії тестування. Запуск програми для Apple планується близько 15 квітня. Далі проїзний запустять і для Android.
"Але додаток стане успішним лише в тому випадку, якщо його приймуть авіакомпанії, різні країни та аеропорти", - зазначив регіональний віце-президент IATA по Африці і Близькому Сходу Каміл Алаваді.
Нагадаємо, Єврокомісія представила проект цифрових COVID-сертифікатів для подорожей.
Також днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив відпрацювати питання поїздок з паспортами вакцинації.