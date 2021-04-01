Для пристроїв Apple запустять проїзний з даними про COVID

Проїзний буде мати такі функції:

допоможе пасажирам знаходити інформацію про поїздки, тестування і вимоги до вакцин в конкретній країні;

дозволить пасажирам знаходити лабораторії біля місця їх відправлення та/чи прибуття, які можуть проводити тести на COVID-19 відповідно до типом тесту, необхідного для їхньої подорожі;

дозволить лабораторіям відправляти пасажирам результати тестів або сертифікати про щеплення в додаток;

дозволить пасажирам створити свій цифровий проїзний перевірити, чи відповідають їх тест і вакцинація нормам

Цифровий проїзний поки знаходиться на стадії тестування. Запуск програми для Apple планується близько 15 квітня. Далі проїзний запустять і для Android.

"Але додаток стане успішним лише в тому випадку, якщо його приймуть авіакомпанії, різні країни та аеропорти", - зазначив регіональний віце-президент IATA по Африці і Близькому Сходу Каміл Алаваді.