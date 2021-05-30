Екс-поліцейський затриманий, який влаштував стрілянину в Єкатеринбурзі: спецназ взяв штурмом квартиру

За даними видання, стрілка затримали живим. Його вивели з під'їзду. У квартирі екс-поліцейського працюють правоохоронці.

Увечері 30 травня колишній поліцейський відкрив з балкона своєї квартири на 4 поверсі вогонь про перехожих. За словами очевидців, зараз на місці подій триває стрілянина. Територія навколо багатоквартирного житлового будинку оточена, російські силовики готуються штурмувати квартиру. Жителів для проведення спецоперації евакуювали.

За попередніми даними, стріляв звуть Сергій Боков, раніше він працював в МВС і брав участь у військових конфліктах. Чоловік озброєний карабіном "Сайга". Порушено кримінальну справу.

В результаті стрілянини поранено співробітника Росгвардіі і дівчинка. Вона отримала кулю в живіт. Її стан лікарі оцінюють як вкрай важкий.