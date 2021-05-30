Екс-поліцейський затриманий, який влаштував стрілянину в Єкатеринбурзі: спецназ взяв штурмом квартиру

У російському Єкатеринбурзі спецназ штурмом взяв квартиру, з вікна якої п'яний екс-поліцейський обстрілював перехожих, важко поранивши дівчинку і співробітника Росгвардіі. В ході операції застосовувалися світлошумові гранати.
Про це повідомляє E1.RU.
За даними видання, стрілка затримали живим. Його вивели з під'їзду. У квартирі екс-поліцейського працюють правоохоронці.
Увечері 30 травня колишній поліцейський відкрив з балкона своєї квартири на 4 поверсі вогонь про перехожих. За словами очевидців, зараз на місці подій триває стрілянина. Територія навколо багатоквартирного житлового будинку оточена, російські силовики готуються штурмувати квартиру. Жителів для проведення спецоперації евакуювали.
За попередніми даними, стріляв звуть Сергій Боков, раніше він працював в МВС і брав участь у військових конфліктах. Чоловік озброєний карабіном "Сайга". Порушено кримінальну справу.
В результаті стрілянини поранено співробітника Росгвардіі і дівчинка. Вона отримала кулю в живіт. Її стан лікарі оцінюють як вкрай важкий.
Нагадаємо, 30 травня в місті Хайаліа в штаті Флорида (США) до нічного клубу під'їхали троє невідомих і відкрили вогонь по присутніх на концерт.В результаті стрілянини двоє людей загинули, понад 20 отримали поранення.
Відзначимо, раніше в Окленді чоловік відкрив стрілянину по пасажирському автобусу. В результаті інциденту загинули дві людини.
Як писало РБК-Україна, в американському місті Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, сталася стрілянина під час святкування дня народження. В результаті інциденту загинули семеро людей.