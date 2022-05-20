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Встановлено командира роти військ РФ, який наказував вбивати цивільних у Київській області

Фото: Буча після звільнення від російських окупантів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українські правоохоронці встановили командира роти військ РФ, який віддавав накази вбивати цивільних у Київській області. Без його дозволу жителі села Липівки Бучанського району не могли вийти з дому навіть за водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генпрокурора Ірину Венедиктову.

"Це 30 - річний старший лейтенант Василь Литвиненко - командир роти 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ з РФ у складі 35 загальновійськової армії", - написала вона у своєму Facebook.

За її словами, прокурори спільно з поліцейськими викрили його в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з вбивством. За даними слідства, російський офіцер був старшим під час окупації Липівки Бучанського району Київської області. Він розпоряджався навіть тим, чи можна місцевим жителям надавати медичну допомогу і залишати свої будинки.

Фото: командир роти російських військ Василь Литвиненко, який віддавав наказ вбивати цивільних (facebook.com/VenediktovaIryna)

Слідство встановило, що для виконання злочинних наказів командира роти, підлеглі з автоматів поранили беззбройного цивільного літнього чоловіка прямо на його подвір'ї. Однак на цьому вони не зупинилися - незабаром окупанти з танка розстріляли будинок, де був поранений ними житель. Він згорів разом з будинком.

Венедиктова додала, що наразі правоохоронці встановлюють інших учасників цього злочину, а також причетність Литвиненка до поранення ще двох жителів Липівки та руйнування 18 житлових будинків у селі.

Нагадаємо, 13 травня Київський суд розпочав слухання у справі російського військового Вадима Шишимарина, який підозрюється у вбивстві мирного жителя в селі Чупахівка.

Зазначимо, Рада ООН з прав людини прийняла резолюцію щодо розслідування військових злочинів Росії в Україні.

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