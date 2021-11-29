Встигнути за 100 днів: Pfizer почала розробку вакцини від штаму "Омікрон"

"Ми розуміємо стурбованість експертів і негайно почали вивчення штаму "Омікрон", а також розробку адаптованої вакцини в рамках нашої стандартної процедури для нових варіантів", - заявив представник BioNTech.

При цьому він додав, що через два тижні компанія отримає дані лабораторних тестів, які підкажуть чи необхідна нова вакцина або можна буде адаптувати вже наявну.

"Перші кроки щодо розробки потенційної нової вакцини збігаються з дослідженнями, необхідними для того, щоб оцінити, чи буде потрібно нове щеплення. Мета цього підходу, який був започаткований минулого четверга, полягає в тому, щоб швидко просунутися вперед, якщо буде потрібна вакцина, специфічна для конкретного варіанту. Ми очікуємо дані лабораторних тестів приблизно через два тижні. Ці дані дадуть більше інформації про те, чи може B.1.1.529 бути штамом, який може зажадати коригування нашої вакцини, якщо цей варіант пошириться по всьому світу", - заявив представник компанії.

Раніше компанія BioNTech заявила, що зможе випустити нові версії вакцини від COVID-19 протягом 100 днів, якщо з'явиться новий штам.