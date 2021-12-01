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Успіхи в боротьбі з подолання СНІДу під загрозою через коронавірус, - Ляшко

Автор: Анастасія Рокитна

Голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що успіхи в боротьбі з подолання СНІДу під загрозою через коронавірус. Фіксується суттєве зниження тестування ВІЛ-інфекції та вірусні гепатити.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

"Успіхи в боротьбі з подолання СНІДу в цей момент знаходяться під загрозою через двохрічну безперервну кризу COVID-19", - заявив Ляшко.

За його словами, криза підриває функціонування послуг профілактики та лікування ВІЛ, шкільної освіти, програм із запобігання насильству та багатьох інших.

"Через пандемію COVID-19 ми бачимо суттєве зниження тестування ВІЛ-інфекції та вірусні гепатити. Це знижує рівень виявлення цих хвороб і відтерміновує доступ до лікування", - повідомив він.

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КоронавірусВИЧВіктор Ляшко