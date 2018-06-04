Як заснути в спекотну ніч: прості і дієві способи

Уникнути безсоння у літню ніч допоможе кілька простих правил

Як швидко заснути в спекотну ніч, а вранці відчувати бадьорість, що потрібно робити перед сном, у чому спати, та як охолодити кімнату влітку - розповістьStyler.

Як заснути в спеку: способи і рекомендації

Безсоння влітку багатьом не дає спокою. Задушливе і спекотне повітря заважає заснути, через що зранку очі злипаються, а замість бадьорості відчувається важкість у всьому тілі. Щоб повернути здоровий сон і зробити нічний відпочинок максимально комфортним, необхідно слідувати досить простим рекомендаціям.

Подбати про те, як заснути в жарку ніч, слід ще на початку дня. Якщо за прогнозом день обіцяє бути спекотним, йдучи з дому потрібно щільно закрити штори і кватирки. Так приміщення не буде занадто нагріватися.

Природою закладено, що перед сном температура тіла природним шляхом знижується приблизно на один градус. У спеку організму потрібно набагато більше часу, щоб охолодитися, тому йому можна допомогти, прийнявши прохолодний душ безпосередньо перед тим, як лягати спати.

Фото: Прохолодний душ допоможе заснути швидше в літню спеку (pixabay.com/955169)

Якщо хочете швидко заснути літньої ночі, приберіть яскраві джерела світла. Не варто користуватися перед сном мобільним телефоном, сидіти за комп'ютером і дивитися телевізор. Світло, що потрапляє на сітківку ока, блокує в організмі вироблення гормону мелатоніну, котрий відповідає не тільки за якість сну, але також і за роботу ендокринної та імунної систем. Мелатонін має антиоксидантні властивості і уповільнює процеси старіння, регулює роботу клітин мозку і функції травної системи. Найбільша концентрація гормону спостерігається після опівночі, тому лягати спати потрібно не пізніше 23:00.

Що потрібно робити перед сном

Одним із дієвих способів, які допоможуть заснути в спеку, є правильний вибір постільної білизни та одягу для нічного відпочинку.

Фото: У спеку комфортно спати на бавовняній білизні (pixabay.com/sferrario1968)

Для літнього періоду оптимально використовувати простирадла і наволочки з бавовни або льону, який дуже гігроскопічний. Також приємно засипати на подушці з шовковою наволочкою - ця тканина дарує відчуття прохолоди.

Одяг для сну повинен бути з натуральних тканин та вільного крою. Бавовняні майки, футболки, шорти, нічні сорочки подарують відчуття комфорту літньої ночі.

Трохи знизити температуру в кімнаті допоможе вентилятор. Його потрібно поставити поруч з відкритим вікном. Крім цього, поряд з вентилятором можна розмістити ємність з льодом.

Зробити ліжко прохолодним допоможе один нехитрий спосіб - перед сном слід помістити простирадло на 15 хвилин у морозильну камеру. Ефект триватиме недовго, але його має вистачити, щоб заснути.

У спеку краще спати наодинці, тому що тіло партнера буде додатковим джерелом тепла. Постіль повинна бути просторою і не сковувати рухів уві сні.

Фото: Влітку краще спати наодинці (pixabay.com/StockSnap)

Фізичну активність ввечері слід звести до мінімуму. Замість силового або кардіотренування краще виконати комплекс вправ з йоги. Також здоровому сну посприяє недовга піша прогулянка після заходу сонця.

Щоб швидко заснути в жарку ніч, вечеря повинна бути легкою, і завершити її потрібно за 3-4 години до планованого часу нічного відпочинку. Для вечірнього прийому їжі підійдуть тушковані овочі, морепродукти, кефір, сир. Варто уникати важкої їжі, яка довго перетравлюється, і алкоголю. Кавовмісні напої в спекотні дні слід вживати до полудня, а перед сном випивати склянку звичайної води.

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