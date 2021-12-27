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Умовний термін та великий штраф. У Франції лікаря засудили за підробку COVID-документів

Автор: Дмитро Левицький

У французькому департаменті Канталь засудили лікаря, який підробляв COVID-перепустки. Чоловіку присудили умовний термін, а також штраф у розмірі 40 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Засудженому чоловіку також заборонили протягом наступних 5 років займатися своєю професією. Причиною такого судового рішення стала підробка 35 COVID-перепусток.

Лікар-пенсіонер працював у будинках для літніх людей в Оріяку, Вік-сюр-Сер та

Він також користувався підробленою перепусткою. Його засудили до 3 тисяч євро штрафу.

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