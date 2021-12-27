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Умовний термін та великий штраф. У Франції лікаря засудили за підробку COVID-документів

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Канталь, Понеділок 27 грудня 2021 12:59
Умовний термін та великий штраф. У Франції лікаря засудили за підробку COVID-документів Фото: французький лікар отримав вирок за підробку COVID-документів (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

У французькому департаменті Канталь засудили лікаря, який підробляв COVID-перепустки. Чоловіку присудили умовний термін, а також штраф у розмірі 40 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Засудженому чоловіку також заборонили протягом наступних 5 років займатися своєю професією. Причиною такого судового рішення стала підробка 35 COVID-перепусток.

Лікар-пенсіонер працював у будинках для літніх людей в Оріяку, Вік-сюр-Сер та Канталі. Після затримання медик майже відразу визнав свою вину та підтвердив, що зробив декілька підробних перепусток. Лікар намагався виправдати свій вчинок тим, що вакцина нібито є "генною терапією".

До підробки документів причетний і його син, який виступав посередником та шукав бажаючих отримати підробку. Він також користувався підробленою перепусткою. Його засудили до 3 тисяч євро штрафу.

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