Умовний термін та великий штраф. У Франції лікаря засудили за підробку COVID-документів

У французькому департаменті Канталь засудили лікаря, який підробляв COVID-перепустки. Чоловіку присудили умовний термін, а також штраф у розмірі 40 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Засудженому чоловіку також заборонили протягом наступних 5 років займатися своєю професією. Причиною такого судового рішення стала підробка 35 COVID-перепусток.

Лікар-пенсіонер працював у будинках для літніх людей в Оріяку, Вік-сюр-Сер та Канталі. Після затримання медик майже відразу визнав свою вину та підтвердив, що зробив декілька підробних перепусток. Лікар намагався виправдати свій вчинок тим, що вакцина нібито є "генною терапією".