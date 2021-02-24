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Умови зберігання COVID-вакцини Pfizer можуть стати більш доступними

Автор: РБК-Україна

Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) планує схвалити запит компанії Pfizer Inc / BioNTech щодо дозволу зберігати їхню вакцину проти COVID-19 при стандартних температурах морозильної камери замість ультрахолодних умов.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на New York Times.

Очікується, що FDA внесе зміни в інструкцію щодо використання вакцини.

Минулого тижня компанії заявили, що просили американський регулятор охорони здоров'я пом'якшити вимоги щодо зберігання вакцини COVID-19 при наднизьких температурах, що потенційно дозволить зберігати її в звичайних аптечних морозильних камерах.

У грудні FDA надала дозвіл на екстрене використання вакцини за умови її зберігання при температурі від -80ºC до -60ºC, тобто наразі вона має транспортуватися в спеціальних контейнерах. Це ускладнює доступ до вакцини у країнах, які не мають або мають недостатньо спеціального обладнання для зберігання препарату. Серед таких країн і Україна.

З інформацією Офісу президента, вакцина проти COVID-19 американської компанії Pfizer прибуде в Україну на початку березня. Поставки будуть здійснюватися за глобальним механізмом COVAX.

Компанії Pfizer і BioNTech почали дослідження ефективності і безпеки своєї вакцини від коронавірусу нового типу для вагітних жінок у віці від 18 років.

Раніше в МОЗ повідомили, що Україна навряд чи отримає вакцину від COVID Pfizer на початку лютого.

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