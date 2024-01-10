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По всей Украине небольшой снег, на дорогах предупреждают об гололедице: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 11 января, на всей территории Украины ожидается небольшой снег. На дорогах возможна гололедица.

"В Украине временами небольшой снег (ночью в большинстве западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях без осадков).", - пишет пресс-служба.

На дорогах страны гололедица.

Отмечается, что ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, в северной части местами порывы 15-18 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от -5 до -12 ночью и от -1 до -3 днем;
  • на севере будет колебаться от -2 до -5 ночью и от -1 до -3 днем;
  • на юге будет колебаться от -2 до -6 ночью и от +1 до +2 днем;
  • на востоке будет колебаться от -3 до -6 ночью и от 0 до -3 днем.

Фото: погода на 11 января (meteo.gov.ua)

 

Погода в Киеве и области

"Облачно. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с., по области местами порывы 15-18 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью от -2 до -7 мороза, а днем от 0 до -5. В Киеве в течение суток от -1 до -3. 

На дорогах ожидается гололедица.

Снеголавинная опасность 

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается 10-11 января на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

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Погода в Украине