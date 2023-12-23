На всей территории Украины ожидается снег, местами гололедица: погода на завтра

Завтра, 24 декабря, на всей территории Украины ожидается небольшой снег. На юге страны также возможен дождь.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .
"Облачно с прояснениями, в Украине местами небольшой, на Закарпатье и Прикарпатье умеренный снег, днем в южной части с дождем", - пишет пресс-служба.
Кое-где на дорогах страны гололедица.
Отмечается, что ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине местами порывы 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 24 декабря (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно, местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывистый", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью -1 - -6, а днем от -2 до +3. Тем временем в Киеве - ночью -2 - -4, а днем около 0.
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