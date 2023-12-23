RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На всей территории Украины ожидается снег, местами гололедица: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 24 декабря, на всей территории Украины ожидается небольшой снег. На юге страны также возможен дождь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Облачно с прояснениями, в Украине местами небольшой, на Закарпатье и Прикарпатье умеренный снег, днем в южной части с дождем", - пишет пресс-служба.

Кое-где на дорогах страны гололедица. 

Отмечается, что ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине местами порывы 15-20 м/с.
Температура:

  • на западе будет колебаться от -4 до -1 ночью и от 0 до +2 днем;
  • на севере будет колебаться от -4 до -1 ночью и от 0 до +1 днем;
  • на юге будет колебаться от -4 до +1 ночью и от +0 до +5 днем;
  • на востоке будет колебаться от -4 до -1 ночью и от -1 до +1 днем.

Фото: погода на 24 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно, местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывистый", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью -1 - -6, а днем от -2 до +3. Тем временем в Киеве - ночью -2 - -4, а днем около 0.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине