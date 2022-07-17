Замість підсилення окупантам пропонують поміняти памперси. Нове перехоплення ГУР

"Нас тут залишилось менше 200. А по спискам понад 20 тисяч. Вони нам тільки кажуть - памперси поміняйте. Чого ви боїтесь? А "туди", по новинам хлопці читають, озброєння нове поставляють. А у нас ніх… (взагалі) нічого", - каже він.

За його словами, справи настільки погані, що в них вже жодного танку немає.

"У нас був танк один – 72. Його спалили. Склади наші з боєприпасами всі знищили. Вони тепер тил почали їб… (знищувати). Все командування стоїть 90 кілометрів від нас. Навіть якщо в нас щось станеться, якщо нам якась допомога потрібна, вони просто не встигнуть приїхати. Нас просто зітруть з лиця землі", - жаліється він.