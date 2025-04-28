Усик и Дюбуа провели битву взглядов: британец шокировал недостойным поступком (видео)

Александр Усик и Даниэль Дюбуа после словесной "перепалки" встретились на стадионе "Уэмбли" в Лондоне для проведения официальной битвы взглядов перед боем-реваншем, который состоится 19 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-аккаунт DAZN Boxing.
Во время традиционного обмена взглядами атмосфера между боксерами вышла за пределы привычного напряжения.
После нескольких секунд контакта Дюбуа неожиданно толкнул Усика, что вызвало мгновенную реакцию охраны и команды обоих боксеров. Александр, впрочем, сохранил спокойствие и сдержанно отреагировал на провокацию.
Видео инцидента уже активно распространяется в соцсетях, вызывая волну обсуждений среди болельщиков. Многие расценили действия британца как проявление нервозности перед важным боем.
Также отметим, что Усик во время первой битвы взглядов накануне реванша продемонстрировал распространенный знак трезубца, который делается тремя пальцами - указательным, средним и безымянным.
Реванш Усик - Дюбуа официально состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли". Это будет бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, ведь на кону будут стоять все основные чемпионские пояса - WBC, WBA, WBO, IBF и титул журнала Ring.
Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в 9-м раунде.
Стоит вспомнить, что тот бой сопровождался спорным эпизодом: в 5-м раунде Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса, из-за чего поединок был ненадолго остановлен.
С тех пор оба боксера провели несколько зрелищных поединков. Так, Усик в мае 2024 года победил Тайсона Фьюри и объединил все пояса супертяжелого веса, став первым абсолютным чемпионом в эпоху четырех титулов.
В свою очередь Дюбуа полностью реабилитировался за поражение украинцу, одержав победы над Джаррелом Миллером, Филиппом Хрговичем и Энтони Джошуа, что позволило ему завоевать титул чемпиона IBF.
Сейчас оба боксера находятся в отличной форме и настроены на победу. Усик имеет шанс окончательно закрепить свое доминирование в супертяжелом весе, а Дюбуа стремится взять реванш и переписать историю.
Ранее тренер чемпионов оценил шансы Усика в боях с Дюбуа и Паркером.