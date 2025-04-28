Усик и Дюбуа провели битву взглядов: британец шокировал недостойным поступком (видео)

Что известно о бое Усик - Дюбуа 2

Реванш Усик - Дюбуа официально состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли". Это будет бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, ведь на кону будут стоять все основные чемпионские пояса - WBC, WBA, WBO, IBF и титул журнала Ring.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в 9-м раунде.

Стоит вспомнить, что тот бой сопровождался спорным эпизодом: в 5-м раунде Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса, из-за чего поединок был ненадолго остановлен.

С тех пор оба боксера провели несколько зрелищных поединков. Так, Усик в мае 2024 года победил Тайсона Фьюри и объединил все пояса супертяжелого веса, став первым абсолютным чемпионом в эпоху четырех титулов.

В свою очередь Дюбуа полностью реабилитировался за поражение украинцу, одержав победы над Джаррелом Миллером, Филиппом Хрговичем и Энтони Джошуа, что позволило ему завоевать титул чемпиона IBF.

Сейчас оба боксера находятся в отличной форме и настроены на победу. Усик имеет шанс окончательно закрепить свое доминирование в супертяжелом весе, а Дюбуа стремится взять реванш и переписать историю.

Ранее тренер чемпионов оценил шансы Усика в боях с Дюбуа и Паркером.