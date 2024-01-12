Усик – Фьюри. Звездный промоутер признался украинцу в любви, но корыстно поддержал британца

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Хирн в своих симпатиях оттолкнулся от интересов своего клиента – бывшего чемпиона по ряду версий Энтони Джошуа. По убеждению британского промоутера, победа Фьюри с параллельной победой Джошуа над экс-бойцом UFC Фрэнсисом Нганну сделает неотвратимой очную британскую битву. Поединок Фьюри против Джошуа якобы станет "самым большим боем в истории бокса".

"Поэтому я хочу, чтобы Фьюри одержал победу. Я действительно люблю Усика и сильно его уважаю, но ради Энтони хочу, чтобы в этом поединке победил Тайсон. Я хочу, чтобы Фьюри стал абсолютным чемпионом", – признался глава Matchroom Sport.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них – обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.