Усик - Дюбуа 2: букмекеры уже определили фаворита боя за все пояса

Предыстория боя Усик - Дюбуа 2

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец защищал титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Бой завершился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде, однако поединок не обошелся без спорных моментов. В пятом раунде Дюбуа нанес удар ниже пояса, после чего Усик получил несколько минут на восстановление. Судья признал удар нелегальным, что вызвало шквал критики со стороны британской команды.

После боя Дюбуа и его промоутер Фрэнк Уоррен настаивали на том, что удар был законным, и требовали реванша, но официальная жалоба была отклонена. Усик, в свою очередь, назвал бой "тестом на характер", а ситуацию с ударом - частью боксерской драмы.

Спустя почти два года британец получит шанс взять реванш. Для Усика этот бой станет возможностью еще раз подтвердить статус абсолютного чемпиона мира, а для Дюбуа - шансом переписать собственную историю.

Ранее британский боксер Тони Белью дал прогноз на реванш Усик - Дюбуа.

Также мы писали о напряженной битве взглядов, во время которой Дюбуа отметился недостойным поступком.

Сам Усик также рассказал, кто ему поможет победить британского боксера.

При написании материала использовались следующие источники: Box.Live и Pro Boxing Odds.