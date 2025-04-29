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Усик - Дюбуа 2: букмекеры уже определили фаворита боя за все пояса

Букмекеры назвали фаворита реванша Усик - Дюбуа 2 и шансы на нокаут (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Владимир Варуха

Бой-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа официально состоится 19 июля 2025 года на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Это будет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе - и первые ставки уже появились у ведущих букмекеров.

Кому эксперты прогнозируют победу - читайте в материале РБК-Украина.

Коэффициенты: фаворит очевиден

Фаворитом боя остается украинец. Так, на его победу эксперты дают коэффициент 1.20, что означает 79% вероятности успеха.

Победа Дюбуа оценивается значительно ниже - коэффициент 4.50.

Как завершится бой: метод победы

Аналитики прогнозируют, что Усик с большой вероятностью завершит бой досрочно.

  • Усик победит нокаутом или техническим нокаутом: коэффициент -115
  • Усик победит по решению судей: коэффициент +175
  • Дюбуа победит нокаутом или техническим нокаутом: коэффициент +550
  • Дюбуа победит по решению судей: коэффициент +1200
  • Ничья: коэффициент +2400

 

 

 

Предыстория боя Усик - Дюбуа 2

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец защищал титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Бой завершился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде, однако поединок не обошелся без спорных моментов. В пятом раунде Дюбуа нанес удар ниже пояса, после чего Усик получил несколько минут на восстановление. Судья признал удар нелегальным, что вызвало шквал критики со стороны британской команды.

После боя Дюбуа и его промоутер Фрэнк Уоррен настаивали на том, что удар был законным, и требовали реванша, но официальная жалоба была отклонена. Усик, в свою очередь, назвал бой "тестом на характер", а ситуацию с ударом - частью боксерской драмы.

Спустя почти два года британец получит шанс взять реванш. Для Усика этот бой станет возможностью еще раз подтвердить статус абсолютного чемпиона мира, а для Дюбуа - шансом переписать собственную историю.

Ранее британский боксер Тони Белью дал прогноз на реванш Усик - Дюбуа.

Также мы писали о напряженной битве взглядов, во время которой Дюбуа отметился недостойным поступком.

Сам Усик также рассказал, кто ему поможет победить британского боксера.

При написании материала использовались следующие источники: Box.Live и Pro Boxing Odds.

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