Усик - Дюбуа 2: букмекеры назвали победителя супербоя

Накануне боя Усик – Дюбуа 2 букмекеры определились с фаворитом, а также спрогнозировали, как именно может закончиться боксерский поединок за звание абсолютного чемпиона в хевивейте.
Детальнее об ожидаемых результатах реванша между Усиком и Дюбуа – в материале РБК-Украина.
Перед реваншем между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа 19 июля в Лондоне букмекерские конторы единодушно предпочитают украинского спортсмена.
Коэффициенты на победу Усика варьируются в пределах 1,3-1,4, что значит 75-85% шансов в пользу украинца.
В то же время, на победу Даниэля Дюбуа из Британии ставки принимаются с гораздо более высокими коэффициентами – от 3,4 до 4,3 (это 15-25% вероятности победы).
Ничья считается наименее вероятным результатом реванша и оценивается коэффициентом 17-20.
Подавляющее большинство прогнозов предсказывает победу Усика по очкам или нокаутом/техническим нокаутом.
В общем, ставки на поединок следующие (чем ниже коэффициент, тем больше вероятность события):
Эксперты в сфере бокса также преимущественно склоняются на сторону Александра Усика, хотя признают потенциал британца Даниэля Дюбуа.
Они отмечают психологическое превосходство Усика после победы над Фьюри и первой победы над Дюбуа. Однако предостерегают от недооценки Дюбуа, который, по их словам, будет максимально мотивирован.
Проигравший украинцу Тайсон Фьюри несколько раз намекал, что Усик – чрезвычайно сложный соперник.
Известный тренер Тедди Атлас отметил, что Усик имеет преимущество в опыте и технике, а Дюбуа нужно показать что-то кардинально новое, чтобы изменить исход первого боя.
"Шанс Дюбуа – это один сильный удар, но Усик слишком умен для этого", – считает эксперт.
При этом легендарный боксер Леннокс Льюис Леннокс отметил, что за прошедшее с первого поединка время Дюбуа значительно окреп физически, набрал опыт и готов к победе. Льюис считает, что у Дюбуа есть все шансы выиграть реванш и стать абсолютным чемпионом в тяжелом весе.
19 июля на лондонском стадионе "Уэмбли" состоится долгожданный реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Вечер бокса стартует в 19:00 по киевскому времени, а главный бой – около 23:30.
Ожидается более 90 тысяч зрителей. Боксеры выйдут на ринг, чтобы посоревноваться за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Усик владеет тремя поясами: WBA, WBO и WBC, а Дюбуа – титулом IBF. Победитель объединит все четыре главных пояса.
Александр Усик имеет шанс войти в историю как боксер, второй раз ставший абсолютным чемпионом в хевивейте. Для Даниэля Дюбуа это попытка реванша за поражение в 2023 году, которое сопровождалось спорами.
Ранее мы писали, что Усик показал рекордный вес в карьере, но Дюбуа все равно оказался тяжелее.
Также напомним, что в случае поражения Даниэля Дюбуа Александр Усик потеряет все титулы.
При подготовке использовались данные Pro Boxing Odds, Box.live, betking, публикации DAZN, BBC News.