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Усик - Дюбуа 2: букмекеры назвали победителя супербоя

Суббота 19 июля 2025 07:57
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Усик - Дюбуа 2: букмекеры назвали победителя супербоя Букмекеры назвали победителя боя Усик – Дюбуа 2 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Березина

Накануне боя Усик – Дюбуа 2 букмекеры определились с фаворитом, а также спрогнозировали, как именно может закончиться боксерский поединок за звание абсолютного чемпиона в хевивейте.

Детальнее об ожидаемых результатах реванша между Усиком и Дюбуа – в материале РБК-Украина.

Прогноз букмекеров: Усик – явный фаворит

Перед реваншем между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа 19 июля в Лондоне букмекерские конторы единодушно предпочитают украинского спортсмена.

Коэффициенты на победу Усика варьируются в пределах 1,3-1,4, что значит 75-85% шансов в пользу украинца.

В то же время, на победу Даниэля Дюбуа из Британии ставки принимаются с гораздо более высокими коэффициентами – от 3,4 до 4,3 (это 15-25% вероятности победы).

Ничья считается наименее вероятным результатом реванша и оценивается коэффициентом 17-20.

Как может завершиться бой

Подавляющее большинство прогнозов предсказывает победу Усика по очкам или нокаутом/техническим нокаутом.

В общем, ставки на поединок следующие (чем ниже коэффициент, тем больше вероятность события):

  • Победа Усика по очкам: 2,1-2,85;
  • Победа Усика техническим/ранним нокаутом: 2,5-3;
  • Поединок будет длиться более 9 раундов: 1,8-2 – то есть букмекеры ожидают длинный поединок;
  • Победа Дюбуа нокаутом: 5,5-7;
  • Победа Дюбуа по очкам (около 12).

Усик - Дюбуа 2: букмекеры назвали победителя супербояФото: Александр Усик и Даниэль Дюбуа накануне реванша (GettyImages)

Что говорят эксперты о фаворитах

Эксперты в сфере бокса также преимущественно склоняются на сторону Александра Усика, хотя признают потенциал британца Даниэля Дюбуа.

Они отмечают психологическое превосходство Усика после победы над Фьюри и первой победы над Дюбуа. Однако предостерегают от недооценки Дюбуа, который, по их словам, будет максимально мотивирован.

Проигравший украинцу Тайсон Фьюри несколько раз намекал, что Усик – чрезвычайно сложный соперник.

Известный тренер Тедди Атлас отметил, что Усик имеет преимущество в опыте и технике, а Дюбуа нужно показать что-то кардинально новое, чтобы изменить исход первого боя.

"Шанс Дюбуа – это один сильный удар, но Усик слишком умен для этого", – считает эксперт.

При этом легендарный боксер Леннокс Льюис Леннокс отметил, что за прошедшее с первого поединка время Дюбуа значительно окреп физически, набрал опыт и готов к победе. Льюис считает, что у Дюбуа есть все шансы выиграть реванш и стать абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

Главное о бое Усик – Дюбуа 2

19 июля на лондонском стадионе "Уэмбли" состоится долгожданный реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Вечер бокса стартует в 19:00 по киевскому времени, а главный бой – около 23:30.

Ожидается более 90 тысяч зрителей. Боксеры выйдут на ринг, чтобы посоревноваться за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Усик владеет тремя поясами: WBA, WBO и WBC, а Дюбуа – титулом IBF. Победитель объединит все четыре главных пояса.

Александр Усик имеет шанс войти в историю как боксер, второй раз ставший абсолютным чемпионом в хевивейте. Для Даниэля Дюбуа это попытка реванша за поражение в 2023 году, которое сопровождалось спорами.

Ранее мы писали, что Усик показал рекордный вес в карьере, но Дюбуа все равно оказался тяжелее.

Также напомним, что в случае поражения Даниэля Дюбуа Александр Усик потеряет все титулы.

При подготовке использовались данные Pro Boxing Odds, Box.live, betking, публикации DAZN, BBC News.

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