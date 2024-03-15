Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о взлете вражеского истребителя МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".
О масштабной воздушной тревоге в Украине - в материале РБК-Украина.
Где объявлена тревога
По состоянию на 13:47 воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:47 (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
Согласно данным Воздушных сил Украины, в Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, который расположен в Нижегородской области.
В ночь на 15 марта российские террористы атаковали Украину:
Дроны были запущены с территории Приморско-Ахтарска, Курской области Российской Федерации.
Во время боевой работы было уничтожено 27 БпЛА в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и других областей.
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