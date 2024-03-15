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Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина

Фото: воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о взлете вражеского истребителя МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

О масштабной воздушной тревоге в Украине - в материале РБК-Украина.

Где объявлена тревога

По состоянию на 13:47 воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:47 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Согласно данным Воздушных сил Украины, в Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, который расположен в Нижегородской области.

Атака на Украину в ночь на 15 марта 

В ночь на 15 марта российские террористы атаковали Украину: 

  • 7-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400; 
  • одной управляемой авиационной ракетой Х-59; 
  • 27-ю ударными БпЛА типа Shahed. 

Дроны были запущены с территории Приморско-Ахтарска, Курской области Российской Федерации. 

Во время боевой работы было уничтожено 27 БпЛА в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и других областей.

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