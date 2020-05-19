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Збитки авіакомпаній від COVID-19 триватимуть до 2023 року, - звіт

Новини » Економіка     19.05.2020 - 14:59
Збитки авіакомпаній від COVID-19 триватимуть до 2023 року, - звіт
Фото: літак у повітрі (pixabay.com)

Погіршать ситуацію карантинні обмеження по прильоту в країну

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) опублікувала новий звіт, в якому говориться, що збиток авіакомпаній продовжиться як мінімум до 2023 року. Причому найбільш постраждають дальні рейси.

Про це повідомляє ресурс Lonely Planet.

Як зазначається, коли почнеться відновлення, очікується, що воно буде у внутрішніх перевезеннях, і, за оцінками IATA, пасажиропотік не відновиться до докризового рівня, принаймні, до 2023 року. Очікується, що світовий пасажирський попит у 2021 році на 24% нижче рівня 2019 року. і на 32% нижче, ніж прогноз, зроблений в жовтні 2019 року.

Організація також вважає, що карантинні заходи після прибуття людини в певну країну ще більше зашкодять авіаперевезенням, причому 69% недавніх мандрівників, які були опитані, заявили, що вони не будуть розглядати поїздки, якщо для цього буде потрібен 14-денний карантинний період.

"IATA настійно закликає уряди знайти альтернативи щодо збереження або введення карантинних заходів після прибуття", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у ЄС 11 країн узгодили правила туристичних поїздок влітку на тлі карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу. Міністри домовилися про чотири керівні принципи.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що Україна запустить регулярні авіаперевезення в ті країни, які погодяться.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України авиа
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