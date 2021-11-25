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В Уругваї дозволили прищеплювати від коронавірусу дітей від п'яти років

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Уругвай, Четвер 25 листопада 2021 01:38
В Уругваї дозволили прищеплювати від коронавірусу дітей від п'яти років Фото: в Уругваї дозволили прищеплювати від коронавірусу дітей від 5 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Експертна рада з вакцин Уругваю рекомендувала почати прищеплювати від коронавірусу дітей від п'яти до 11 років. Вакцинація не матиме обов'язковий характер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на МОЗ Уругваю.

Раніше в Уругваї від коронавірусу прищеплювали повнолітніх і підлітків старше 12 років.

Неповнолітніх будуть прищеплювати препаратом американської фірми Pfizer і її німецького партнера BioNTech.

За даними МОЗ, до теперішнього моменту в Уругваї повністю щеплені 74,54% населення. Всього в країні живуть 3,5 млн осіб. З початку пандемії в Республіці коронавірусом заразилися 398 тис.осіб, померли 6 115.

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