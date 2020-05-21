Рівень смертності від коронавірусу в Україні коливається від 2,7% до 2,9%

Фото: в Україні назвали показники смертності від COVID-19 (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що Україну врятував своєчасний карантин

Показники смертності від коронавірусу в Україні коливаються від 2,7% до 2,9%. Даний рівень є одним з найнижчих в Європі.

Про це на нараді у президента Володимира Зеленського заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає сайт президента.

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні обговорили умови переходу до адаптивного карантину. За словами Шмигаля, карантин показав себе як найбільш дієвий спосіб боротьби з COVID-19, на що вказує не лише статистика поширення в інших країнах, але й рівень смертності.

Наприклад, у Швеції показник смертності 6,25%, у Великобританії - 5,7%, тоді як в Україні він коливається від 2,7% до 2,9%.

"Ці цифри зайвий раз доводять, що Україну врятували вчасно введені карантинні заходи і великий відсоток людей, які їх дотримувалися. Треба, щоб ці показники не справили оманливе враження, щоб люди не думали, що тепер до небезпеки коронавірусу можна ставитися недбало", - підкреслив на нараді Володимир Зеленський.

Нагадаємо, станом на 21 травня число заражених в Україні наближається до 20 тисяч. При цьому за добу захворіли ще 476 осіб і 15 пацієнтів померли. Одужали ще 272 людини. Всього з початку епідемії COVID-19 в Україні зафіксовано 579 летальних випадків.

Відзначимо, британська фармацевтична компанія AstraZeneca обіцяє вакцину від коронавірусу вже у вересні 2020 року, на розробку якої США виділили понад 1 млрд доларів.



Автор: Іван Петров