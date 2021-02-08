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Рівень довіри українців до офіційної статистики щодо COVID-19 впав до 20%

Новость на русском → Понеділок 08 лютого 2021 14:42
Рівень довіри українців до офіційної статистики щодо COVID-19 впав до 20% Фото: карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На початку 2021 року дві третини населення України (67%) тією чи іншою мірою не довіряють офіційною статистикою про кількість заражених COVID-19. Довіряють лише 19% респондентів.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Частіше недовіра пов'язана з тим, що офіційна статистика, на думку респондентів, занижує число інфікованих (39%), рідше - із завищенням таких даних (28%).

Як відзначають автори дослідження, в останні місяці спостерігається тенденція до зростання ступеня недовіри: якщо у вересні 2020 питома вага тих, хто в цілому відчував недовіру, становила 58% дорослого населення України, то в січні поточного року він зріс до 67%. Відповідно, за цей же період скоротилася частка тих, у кого офіційна статистика з цього питання викликає довіру (з 28% до 19%).

Рівень довіри українців до офіційної статистики щодо COVID-19 впав до 20%

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося в період з 20 січня по 1 лютого 2021 року серед 1802 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в середині січня 2021 року, лише 43% українців готові щепитися від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не готові до такої вакцинації 52% громадян.

Як повідомляло РБК-Україна, за офіційною інформацією, за січень-листопад 2020 від COVID-19 померло 14 534 українців,

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