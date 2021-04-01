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Рівень COVID-госпіталізацій перевищено вже в 22 регіонах України

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні показник госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 перевищено в 22 з 25 регіонів. За добу ситуація погіршилася в Донецькій області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

За станом на 1 квітня в Донецькій області показник госпіталізацій становить 60,9 при нормі 60 на 100 тисяч населення. За добу цей показник в області збільшився на 1,4.

Всього в Україні залишилося лише три області, які відповідають цим показником - Кіровоградська (41,6), Луганська (41,9) і Херсонська (42,5).

Найгірша ситуація з госпіталізаціями спостерігається у Хмельницькій області 122,2, в Києві він становить 110,1.

При цьому за показником завантаженості ліжок з киснем антилідером є Київ - 84,3% зайнятих ліжок при нормі 65%. Також цей показник перевищено ще в п'яти областях - Житомирській (71,1%), Київській (69%), Львівській (70.9%), Миколаївській (69,9) та Одеській (65,4%).

Відзначимо, в "червоній" зоні карантину залишаються Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. Інші регіони - в "помаранчевій" зоні, крім херсонської області, яка залишається останнім "жовтим" регіоном.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили 17 569 нових випадків коронавірусу. При цьому другий день поспіль фіксують антирекорди за кількістю летальних випадків.

Відзначимо, в кінці березня більшість українців (63%) підтримують введення жорсткого карантину.

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Новини України госпитализацияCOVID-19Коронавірус
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