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Без урегулирования долгов в "зеленой" энергетике трудно привлекать новых инвесторов, - Энергосообщество

Фото: без урегулирования долгов в "зеленой" энергетике трудно привлекать новых инвесторов (pixabay)
Автор: Александр Мороз

Проблема долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии приводит к задержке инвестиций в строительство новых станций возобновляемой энергетики из-за опасений со стороны инвесторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Секретариата Энергетического Сообщества в Украине Алексея Оржеля.

"Если не урегулировать предыдущие проблемы и долги, то очень тяжело говорить с новыми инвесторами о вложениях денег, поскольку еще просто есть определенная история негатива. С ним нужно работать активно", - сказал Оржель.

По его словам, в апреле секретариат встречался с представителями рынка ВИЭ Украины, где обсуждались существующие проблемы и возможности того, как их преодолеть.

"Мы видим и всегда видели в развитии ВИЭ будущее Украины. К сожалению, это становится все более и более безальтернативное развитие", - добавил Оржель.

Он отметил, что Секретариат хочет видеть внедрение в Украине новых инструментов, которые привлекали бы инвесторов и которые создавали бы новую генерацию на базе ВИЭ.

Также Оржель рассказал, что 27 июня Секретариат Энергосообщества планирует представить участникам рынка ВИЭ и всем заинтересованным сторонам свою дорожную карту по выходу отрасли из долгового кризиса.

Как сообщалось, Украинская ветроэнергетическая ассоциация считает, что государство должно запустить зеленые аукционы и установить ежегодную потребность в строительстве станций возобновляемой энергетики, чтобы инвесторы ориентировались на эти показатели и имели основания для привлечения международных инвестиций в эти проекты.

Также ГП "Гарантированный покупатель" готово провести зеленые аукционы для привлечения инвестиций в новые мощности возобновляемой энергетики после того, как решения о старте и условиях аукционов будут утверждены на уровне государства.

По мнению УВЕА, в текущих условиях Украина нуждается в строительстве не менее 1 ГВт ВЭС каждый год.

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