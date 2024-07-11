УПЛ начнет новый сезон с давней "болезни": о чем идет речь и какое расписание первого тура

Новый сезон начнется 3 августа в Ровно. На тамошнем стадионе "Авангард" местный "Верес" встретится с относительным новичком элиты – львовскими "Карпатами".

В тот же день криворожский "Кривбасс" примет одесский "Черноморец". В воскресенье первыми встретятся "Днепр-1" и черкасский ЛНЗ (13:00). Поединок киевской "Оболони" и "Колоса" из Ковалевки запланирован на 15:30. Закроют игровой день в 18 часов луганская "Заря" и "Ингулец" из Петрового.

С первого тура сезона 2024/25 начнутся переносы матчей. Сразу три из восьми поединков перенесены на более поздний срок. Причина – выступление сборной Украины на Олимпийских играх в Париже, где будут задействованы футболисты донецкого "Шахтера", киевского "Динамо", львовского "Руха" и другие.

Список матчей 1-го тура Премьер-лиги: