УПЛ: "Александрия" с голом экс-динамовца одолела "Колос" и снова оторвалась от "Шахтера"

УПЛ, 20-й тур

"Колос" - "Александрия" - 0:1

Гол: Шепелев, 42

Александрийцы в прошлом туре уступили в важном с точки зрения спора за награды УПЛ матче донецкому "Шахтеру". После этого "горняки" опередили подопечных Руслана Ротаня по потерянным очкам ("Шахтер" имеет игру в запасе). Но после вчерашней ничьей действующих чемпионов в игре с "Кривбассом", "горожане" получили шанс снова восстановить преимущество над дончанами. Для этого нужно было переиграть на выезде "Колос".

Гости сразу взялись за дело, со стартовых минут стали играть первым номером. Уже на 10-й минуте едва не получили шанс на пенальти. Ассистенты вызвали арбитра в поле Александра Шандора к экрану VAR, чтобы тот пересмотрел эпизод, в котором Демченко наступил на ногу Безерре в штрафной "Колоса". Но судья решил 11-метровый не назначать.

"Александрия" долго не могла воплотить преимущество в гол, а прорвало гостей уже в концовке тайма. На 42-й минуте Цара с фланга зряче отдал в центр штрафной на Шепелева и экс-динамовец, пополнивший ряды "горожан" зимой, забил свой первый гол за новую команду.

А буквально в следующей атаке "Александрия" могла забить во второй раз: мяч после удара Цары попал в штангу.

После перерыва "Колос" немного выровнял игру. Да и "Александрия" уже не столько думала об атаке, сколько о сохранении победного счета. Моментов у обеих команд было мало. Хотя хозяева имели неплохой шанс испортить настроение александрийцам. На 73-й минуте первый же момент "Колоса" в матче мог стать результативным. Боливар, который всю игру пробегал без мяча, откликнулся на подачу с фланга и головой пробил в дальний угол. Был очень близок к цели, но все же в ворота не попал.

Подопечные Ротаня набрали 44 очка и укрепили свое положение на второй строчке таблицы УПЛ. Теперь они опережают "Шахтер" на четыре пункта. Отставание от лидера - "Динамо" составляет шесть баллов.