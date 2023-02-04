Предвзятость НКРЭКУ создает дополнительную нагрузку на работу облэнерго, - нардеп

"Что мы видим сейчас - есть пристрастное отношение к некоторым ОСР (операторам системы распределения), не ко всем и мы видим, что это также дополнительная нагрузка сегодня на работу ОСР, которые и так работают на энергетическом фронте", - сказала она.

Нардеп подчеркнула, что для решения проблем в энергосистеме очень важно внимательно выслушать позицию облэнерго, чтобы получить понимание, какие проблемы есть и что делать для их решения.

Гриб подчеркнула, что сейчас самое главное сфокусироваться на решении неотложных проблем в энергосистеме.

Напомним, Государственная инспекция энергетического надзора Украины установила, что операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым.