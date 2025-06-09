Упал со второго яруса: что известно о трагедии в финале Лиги наций

Во время финала Лиги наций между Португалией и Испанией на трибунах случилась трагедия - погиб болельщик.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление УЕФА, опубликованное ESPN.
Трагедия произошла на "Альянц Арене" в Мюнхене в конце игры (в первом экстра-тайме матча) - болельщик выпал со второго яруса главной трибуны.
Это произошло прямо перед глазами международных комментаторов, которые были в шоке от увиденного.
Медики оперативно прибыли на место и оказывали неотложную помощь, однако спасти мужчину не удалось.
"На мюнхенской арене произошла чрезвычайная ситуация, и, несмотря на все усилия врачей, мужчина, к сожалению, умер в 00:06 (по центральноевропейскому времени). Наши мысли с семьей погибшего в этот тяжелый момент", - говорится в сообщении УЕФА.
Как сообщают СМИ, фанат из Германии упал с высоты около восьми метров.
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте начал свою послематчевую пресс-конференцию со слов соболезнования.
"Хочу выразить свои соболезнования семье болельщика, который погиб. Это заставляет нас переосмыслить, что действительно важно в жизни", - сказал он.
Сделал заявление также и футболист сборной Португалии Нуно Мендеш, которого признали лучшим игроком матча.
"Хочу выразить соболезнования семье фаната, который умер. Это событие омрачило нашу сегодняшнюю победу", - прокомментировал он.
В первом тайме инициативу захватила Испания. На 21-й минуте счет открыл Мартин Субименди. Португалия быстро ответила - Нуну Мендеш сравнял счет после яркого сольного прохода. Однако на последних минутах первой половины Микель Оярсабаль снова вывел Испанию вперед - 2:1.
Второй тайм ознаменовался возвращением главного ветерана турнира - 40-летний Криштиану Роналду отметился голом на 60-й минуте и сравнял счет. После этого игра перешла в овертайм, где команды не смогли определить победителя.
В серии пенальти судьбу матча решил сейв португальского вратаря Диого Косты, который отразил удар Альваро Мораты. Решающий выстрел реализовал Рубен Невеш, принеся Португалии второй трофей Лиги наций в истории.
Напомним, что недавно в Британии авто въехало в толпу фанатов "Ливерпуля", которые праздновали победу в АПЛ.