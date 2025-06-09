Упал со второго яруса: что известно о трагедии в финале Лиги наций

Что известно о трагедии в финале Лиги наций

Трагедия произошла на "Альянц Арене" в Мюнхене в конце игры (в первом экстра-тайме матча) - болельщик выпал со второго яруса главной трибуны.

Это произошло прямо перед глазами международных комментаторов, которые были в шоке от увиденного.

Медики оперативно прибыли на место и оказывали неотложную помощь, однако спасти мужчину не удалось.

"На мюнхенской арене произошла чрезвычайная ситуация, и, несмотря на все усилия врачей, мужчина, к сожалению, умер в 00:06 (по центральноевропейскому времени). Наши мысли с семьей погибшего в этот тяжелый момент", - говорится в сообщении УЕФА.

Как сообщают СМИ, фанат из Германии упал с высоты около восьми метров.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте начал свою послематчевую пресс-конференцию со слов соболезнования.

"Хочу выразить свои соболезнования семье болельщика, который погиб. Это заставляет нас переосмыслить, что действительно важно в жизни", - сказал он.

Сделал заявление также и футболист сборной Португалии Нуно Мендеш, которого признали лучшим игроком матча.

"Хочу выразить соболезнования семье фаната, который умер. Это событие омрачило нашу сегодняшнюю победу", - прокомментировал он.