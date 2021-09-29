United Airlines звільнить майже 600 співробітників через відмову вакцинуватися

Ще на початку серпня компанія стала першим авіаперевізником Штатів, який вимагав обов’язкової вакцинації проти коронавірусу від своїх працівників.

Згідно з заявою компанії, 593 співробітники відмовились від щеплення.

"Це було неймовірно складне рішення, але безпека нашої команди завжди була нашим першочерговим завданням”, - пише пресслужба.

Зазначається, що працівники ще мають можливість зберегти свої робочі місця, якщо вони вакцинуються до офіційного рішення щодо звільнення.