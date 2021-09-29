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United Airlines звільнить майже 600 співробітників через відмову вакцинуватися

Автор: Сергій Пишкін

Американська авіакомпанія United Airlines планує звільнити 593 співробітника через невиконання вимог щодо обов’язкової вакцинації. Це близько 3% від усіх працівників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ще на початку серпня компанія стала першим авіаперевізником Штатів, який вимагав обов’язкової вакцинації проти коронавірусу від своїх працівників.

Згідно з заявою компанії, 593 співробітники відмовились від щеплення.

"Це було неймовірно складне рішення, але безпека нашої команди завжди була нашим першочерговим завданням”, - пише пресслужба.

Зазначається, що працівники ще мають можливість зберегти свої робочі місця, якщо вони вакцинуються до офіційного рішення щодо звільнення.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що United Airlines планує зобов'язати своїх працівників вакцинуватися.

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Сполучені Штати АмерикиВакцинація