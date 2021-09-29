ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

United Airlines звільнить майже 600 співробітників через відмову вакцинуватися

Новость на русском →
США , Середа 29 вересня 2021 19:11
United Airlines звільнить майже 600 співробітників через відмову вакцинуватися Фото: United Airlines звільнила 600 співробітників через відмову вакцинуватися (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Американська авіакомпанія United Airlines планує звільнити 593 співробітника через невиконання вимог щодо обов’язкової вакцинації. Це близько 3% від усіх працівників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ще на початку серпня компанія стала першим авіаперевізником Штатів, який вимагав обов’язкової вакцинації проти коронавірусу від своїх працівників.

Згідно з заявою компанії, 593 співробітники відмовились від щеплення.

"Це було неймовірно складне рішення, але безпека нашої команди завжди була нашим першочерговим завданням”, - пише пресслужба.

Зазначається, що працівники ще мають можливість зберегти свої робочі місця, якщо вони вакцинуються до офіційного рішення щодо звільнення.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що United Airlines планує зобов'язати своїх працівників вакцинуватися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Вакцинація
NEWS
Глава Венеційської комісії закликав суддів розблокувати судову реформу в Україні
Глава Венеційської комісії закликав суддів розблокувати судову реформу в Україні
DAILY
"Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ
Вадим ДобровольскийКерівник проекту "Авто" "Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ