Избегайте этих 5 ошибок во время обеда, если хотите похудеть

Каких ошибок избегать

Пропускать прием пищи на обед

Отказ от обеда из-за того, что вы слишком заняты на работе или пытаетесь похудеть, может нанести вам больше вреда, чем пользы.

Когда между приемами пищи слишком много времени, уровень сахара в крови падает. Поэтому это может вызвать головную боль, туман в голове и сделать вас раздражительными.

Кроме того, вы будете чувствовать сильный голод, что затруднит контроль над потреблением пищи во время ужина. Пропуск приемов пищи, таких как обед, также может усилить тягу к нездоровой пище.

Обедать с телефоном

Когда мы смотрим в телефон, внимание рассеивается, и мы не концентрируемся на процессе еды. Из-за этого можно переесть или, наоборот, недополучить питательных веществ, потому что не чувствуем, сколько уже съели.

Пища, которую потребляем в стрессе или спешке (а телефон часто это вызывает), хуже переваривается. Медленное, осознанное пережевывание способствует лучшему усвоению.

Не планировать меню на обед

Если вы заранее определитесь, что есть, например, принесете обед из дома или будете заказывать его заранее в любимом ресторане, это поможет потреблять меньше калорий.

Без плана легко съесть слишком много или наоборот - недостаточно. Оба варианта нарушают баланс питательных веществ и могут вызвать дискомфорт.

Переедание

Пропуск завтрака с желанием похудеть приводит к перееданию в обед.

Пропуск завтрака меняет ритм обмена веществ. Организм начинает "экономить" энергию, а затем, получив большую порцию пищи, может откладывать ее в виде жира.

После большого обеда возможны слабость или сонливость, но впоследствии снова может прийти сильный голод, что приводит к еще одному перееданию. Лучший вариант - это завтрак со сбалансированным сочетанием сложных углеводов, белка и полезных жиров.

Обед с низким содержанием белка и клетчатки

Если вы пытаетесь похудеть, то разумным решением будет употребление достаточного количества клетчатки и белка в рационе. Это может помочь с чувством сытости и поддерживать мышечную массу даже когда наш организм теряет вес.

Употребление достаточного количества клетчатки также может способствовать целям по похудению, помогая дольше чувствовать сытость.

Лучшее время для обеда

Лучше всего обедать примерно через 3-4 часа после завтрака, то есть обычно это около 12:00-13:00 дня. Но это зависит от режима дня и ощущения голода.

Главное - не голодать слишком долго, чтобы не переедать, и предоставлять организму достаточно энергии для работы.

После завтрака организм потребляет питательные вещества, чтобы иметь энергию для утренних дел. Через 3-4 часа запасы этой энергии начинают снижаться, поэтому обед помогает пополнить ресурсы. Регулярное питание помогает держать стабильный уровень глюкозы, что поддерживает концентрацию и хорошее настроение.