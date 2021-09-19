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Унікальний суперкар Porsche 959 з багатою історією виставлений на продаж

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Неділя 19 вересня 2021 14:40
Унікальний суперкар Porsche 959 з багатою історією виставлений на продаж Прототип Porsche 959 F-серії (Фото: mechatronik.de)
Автор: Олександр Мороз

У продажу з'явився не серійний Porsche 959-й, а один з 12 прототипів першого суперкара vfhrb, з яких до нашого часу дожили лише три-чотири примірники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Mechatronik.

Автомобіль, що є сьомим з 12 прототипів серії F, використовувався для випробувань в жарку погоду в США і Європі. Щоб перевірити витривалість майбутнього серійного 959-го, навіть була підготовлена спеціальна гоночна версія для участі в легендарному позашляховому ралі-рейді Париж-Дакар.

Унікальний суперкар Porsche 959 з багатою історією виставлений на продаж

У прототипі відсутні гідропідсилювач керма, регулятор дорожнього просвіту, спинки задніх сидінь, зовнішнє дзеркало з боку пасажира і омивач вітрового скла.

Унікальний суперкар Porsche 959 з багатою історією виставлений на продаж

Після того, як модель вирушила на конвеєр, більшу частину з 12 тестових машин знищили. Цей екземпляр кольору "червоний рубін" (таких було всього два) перевезли в США в другій половині 1980-х років і виставили в штаб-квартирі імпортера і дилера Porsche Васека Полака.

Унікальний суперкар Porsche 959 з багатою історією виставлений на продаж

Потім він відправився в Японію для демонстрації в колекції Мацуда, а через кілька років був проданий в Бельгію і пізніше у Великобританію. Підсумковий пробіг по одометру склав 16 478 миль (26,5 тисяч км).

Унікальний суперкар Porsche 959 з багатою історією виставлений на продаж

Зрештою, цей один з трьох або чотирьох збережених екземплярів потрапив в чіпкі руки німецької фірми Mechatronik, що спеціалізується на відновленні і продажу класичних автомобілів, а тепер виставлений на продаж.

Унікальний суперкар Porsche 959 з багатою історією виставлений на продаж

Прайс німці поки не називають, але цей 450-сильний суперкар вже виставлявся на аукціон в 2018 році з оціночною вартістю від 1,3 до 1,6 мільйона доларів. Навіть розбитий серійний автомобіль цієї можелі був проданий в тому ж році за 467,5 тияч доларів.

Раніше повідомлялося, що електричний Porsche Taycan з оновленням додав У запасі ходу. Електрокар також навчили майже повністю відключати передній електродвигун-заради економії енергії.

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