Уникальная операция: в Украине пересадили часть печени 5-месячному ребенку (фото)

Матвей родился преждевременно на 36 неделе беременности с редкой патологией – билиарной атрезией, когда желчный пузырь и желчные протоки отсутствуют, что вызывает накопление токсинов и быстро приводит к циррозу печени.

Врачи отмечают, что ребенок попал в "Охматдет" в четыре месяца в критическом состоянии, уже с почечной недостаточностью. В течение недели команда медиков боролась за его жизнь, применяя специальное оборудование для поддержки функций печени и почек, а после стабилизации приняла решение о трансплантации. Для планирования сделки украинские врачи консультировались со специалистами из Японии и Кореи.

"Мы пересадили сегмент печени, соответствующий особенностям организма Матвея, с учетом веса и физиологии. Донором стала его мама, чья доля печени – 118 граммов – идеально подошла", – объяснил хирург-трансплантолог Олег Годик.

Операция длилась около суток. Реабилитация Матфея была непростой, и только на третий день после трансплантации мама впервые увидела сына.

В понедельник, 28 октября, Матвея выписали домой. В ближайшие полгода он будет регулярно проходить обследование под контролем врачей "Охматдета", которые будут следить за состоянием мальчика и будут корректировать показатели здоровья.