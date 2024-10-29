Уникальная операция: в Украине пересадили часть печени 5-месячному ребенку (фото)

В Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" выполнили первую в Украине моносегментную трансплантацию печени от взрослого до пятимесячного малыша. Часть своей печени мальчику по имени Матвей отдала его мама, это было единственным шансом на спасение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НДСБ "Охматдет".
Матвей родился преждевременно на 36 неделе беременности с редкой патологией – билиарной атрезией, когда желчный пузырь и желчные протоки отсутствуют, что вызывает накопление токсинов и быстро приводит к циррозу печени.
Врачи отмечают, что ребенок попал в "Охматдет" в четыре месяца в критическом состоянии, уже с почечной недостаточностью. В течение недели команда медиков боролась за его жизнь, применяя специальное оборудование для поддержки функций печени и почек, а после стабилизации приняла решение о трансплантации. Для планирования сделки украинские врачи консультировались со специалистами из Японии и Кореи.
"Мы пересадили сегмент печени, соответствующий особенностям организма Матвея, с учетом веса и физиологии. Донором стала его мама, чья доля печени – 118 граммов – идеально подошла", – объяснил хирург-трансплантолог Олег Годик.
Операция длилась около суток. Реабилитация Матфея была непростой, и только на третий день после трансплантации мама впервые увидела сына.
В понедельник, 28 октября, Матвея выписали домой. В ближайшие полгода он будет регулярно проходить обследование под контролем врачей "Охматдета", которые будут следить за состоянием мальчика и будут корректировать показатели здоровья.
Напомним, в Украине лица, ухаживающие за больным ребенком, могут получить денежную помощь от государства. Право на такую поддержку имеет один из родителей, опекун или попечитель, если у ребенка диагностированы тяжелые нарушения, в частности перинатальные поражения нервной системы, редкие заболевания, онкологические болезни, детский церебральный паралич, диабет I типа, тяжелые психические расстройства, заболевания почек IV степени или если ребенку требуется трансплантация органов или паллиативная помощь. РБК-Украина рассказывало, как получить денежную помощь.
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