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Знищено техніку кафірів на вулицях Конотопа: у мережі з'явилися кадри

Автор: Наталья Скороход

Військова техніка Російської Федерації знищена в місті Конотоп (Сумська область). Відповідні кадри з'явилися на сторінці мера міста Артема Семеніхіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Конотопа.

У ніч на 25 лютого за Конотоп пройшли бої. Окупанти оточили місто, але українські військові відбили атаку.

В результаті боїв на вулицях мирного містечка залишилися залишки знищеної техніки Росії.

"Ще добірка знищеної техніки кафірів на вулицях Конотопа", - написав мер міста і виклав фото і відео.

На фото чітко видно, якій країні належить техніка і сухпайки.

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