Знищує коронавірус на поверхні. У Китаї створили "антиковідну" сталь

Так, вчені змінили хімічний склад та мікроструктуру нержавіючої сталі, яка отримала підвищений вміст міді, що має антибактеріальні властивості.

Зазначено, що такий метал розробили для його використання в кнопках ліфтів, дверних ручках, поручнях тощо, щоб зменшити поширення вірусів через непрямий контакт.

Разом з тим, за твердженням дослідників, новий метал здатен знищувати на своїй поверхні не лише коронавірус, а й пташиний грип, а також кишкову паличку.

Як додав професор кафедри машинобудування інженерного факультету Хуан Мінсінь, який керував дослідженням, наразі вивчається, наскільки такий метал ефективний проти нового штаму коронавірусу "Омікрон".