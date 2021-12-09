Знищує коронавірус на поверхні. У Китаї створили "антиковідну" сталь

У Китаї вчені з Університету Гонконгу розробили першу нержавіючу сталь, яка здатна знищувати коронавірус на своїй поверхні. Зокрема, вона може "побороти" вірус на 99,7% за три години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на китайське видання HKET.

Так, вчені змінили хімічний склад та мікроструктуру нержавіючої сталі, яка отримала підвищений вміст міді, що має антибактеріальні властивості.

Зазначено, що такий метал розробили для його використання в кнопках ліфтів, дверних ручках, поручнях тощо, щоб зменшити поширення вірусів через непрямий контакт.

Разом з тим, за твердженням дослідників, новий метал здатен знищувати на своїй поверхні не лише коронавірус, а й пташиний грип, а також кишкову паличку.

Як додав професор кафедри машинобудування інженерного факультету Хуан Мінсінь, який керував дослідженням, наразі вивчається, наскільки такий метал ефективний проти нового штаму коронавірусу "Омікрон".