Якщо не вміють йти за людьми, ми їх навчимо, - Зеленський про переговори із західними політиками

Президент зазначив, що в неділю, 27 березня, у багатьох містах Європи пройшли мітинги на підтримку України, і західні політики вже не удадуть, начебто вони не чують Україну.

"Продовжу звертатися до парламентарів інших країн. Тиждень планується бути дуже насиченим з дипломатичної точки зору. Тому нікому не вдасться заховати український інтерес десь у політичних кабінетах чи бюрократичних лазівках", - заявив глава держави.

Він також зазначив, що нікому не дасть забути про Маріуполь та інші українські міста, які російські військові просто знищують.

"Все більше людей у світі на боці України, на боці добра в цій битві зі злом. Якщо політики не вміють йти за людьми, ми їх навчимо. Це основа демократії", - підкреслив президент.