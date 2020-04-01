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У померлої в Івано-Франківську породіллі підтвердили коронавірус

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 11:32
У померлої в Івано-Франківську породіллі підтвердили коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Місцевий обласний перинатальний центр можуть закрити на карантин

Коронавірус підтвердили у жінки, яка після пологів померла в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Про це повідомив головний санітарний лікар області Руслан Савчук, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, у жінки з Болехова підтвердилося наявність COVID-19.

"Гінекологія закрита повністю, всі працівники реєструються в журналі карантинного спостереження. Їх двічі на день контролюють. Можливо, ми підемо на карантин всім перинатальним центром. Не просто це, але є можливість пологи перевести в інші установи", - зазначив Савчук.

Як пишуть місцеві ЗМІ, жінка перебувала в пологовому будинку протягом останніх 20 днів. Її родичі вважають, що вона могла заразитися в медичному закладі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську померла породілля з підозрою на коронавірус.

Вчора стало відомо, що Івано-Франківськ обмежують в'їзд через COVID-19 з 2 квітня. На в'їздах до міста встановлюються контрольні пункти пропуску, на яких буде проводитися температурний скринінг.

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