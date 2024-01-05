Умеров провел продуктивные переговоры с министром обороны Польши: о чем говорили

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонные переговоры с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камишем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Польши.
"Провел продуктивный разговор с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем. Поздравил коллегу с недавним назначением", - пишет министр.
О чем говорили:
Польша является одной из стран, которая после широкомасштабного вторжения России на территорию Украины активно поддерживала наше государство. Варшава предоставила Киеву военную и экономическую помощь, а также выступила с поддержкой по приглашению Украины в НАТО.
В декабре Дональд Туск официально стал новым премьер-министром Польши. Позже он заявил, что его страна потребует полной мобилизации Запада для помощи Украине.
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