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Умеров провел продуктивные переговоры с министром обороны Польши: о чем говорили

Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонные переговоры с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камишем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Польши.

"Провел продуктивный разговор с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем. Поздравил коллегу с недавним назначением", - пишет министр. 

О чем говорили: 

  • Умеров проинформировал министра обороны Польши о ситуации на фронте, а также недавних террористических обстрелах со стороны России; 
  • министр обороны Украины поблагодарил за намерения Польши усилить свою роль в коалициях сил и средств. Это будет способствовать безопасности Европы и национальным интересам Варшавы; 
  • Украина пригласила министра обороны Польши посетить Киев.

Помощь Украине от Польши

Польша является одной из стран, которая после широкомасштабного вторжения России на территорию Украины активно поддерживала наше государство. Варшава предоставила Киеву военную и экономическую помощь, а также выступила с поддержкой по приглашению Украины в НАТО.

В декабре Дональд Туск официально стал новым премьер-министром Польши. Позже он заявил, что его страна потребует полной мобилизации Запада для помощи Украине.

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