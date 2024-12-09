Умеров и Остин провели телефонный разговор: говорили о следующем "Рамштайне"

В воскресенье 8 декабря главы оборотных ведомств США и Украины, Ллойд Остин и Рустем Умеров, провели телефонный разговор. Стороны обсудили планирование следующего "Рамштайна".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.
По словам генерал-майора Пэта Райдера, министры обсудили последние события на поле боя и помощь США в сфере безопасности Украины.
"Министр Остин проинформировал министр Умерова о помощи США в сфере безопасности, направленной на обеспечение возможностей, необходимых Украине для борьбы с российской агрессией", - сказал Райдер.
Помимо этого, представители государств обсудили планирование следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины и дальнейшую мощную поддержку нашей страны со стороны международных партнеров.
Также главы оборонных ведомств пообещали поддерживать тесный контакт.
Напомним, что неделю назад Остин и Умееров тоже обсуждали подготовку к новому "Рамштайну".
Ранее РБК-Украина сообщало, что в ноябре министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул важность работы формата "Рамштайн". Он выразил надежду, что поддержка Украины при администрации президента США Дональда Трампа сохранится.
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