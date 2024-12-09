Умеров и Остин провели телефонный разговор: говорили о следующем "Рамштайне"

По словам генерал-майора Пэта Райдера, министры обсудили последние события на поле боя и помощь США в сфере безопасности Украины.

"Министр Остин проинформировал министр Умерова о помощи США в сфере безопасности, направленной на обеспечение возможностей, необходимых Украине для борьбы с российской агрессией", - сказал Райдер.

Помимо этого, представители государств обсудили планирование следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины и дальнейшую мощную поддержку нашей страны со стороны международных партнеров.

Также главы оборонных ведомств пообещали поддерживать тесный контакт.