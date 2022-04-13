Померла Лариса Хоролець, перший міністр культури України

Померла актриса і драматург, політик, перший міністр культури України Лариса Хоролець у віці 73 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Міністерства культури та інформаційної політики України.

Причина смерті Лариси Іванівни не уточнюється.

"Зупинилося серце Лариси Хоролець, першої міністра культури України. Лариса Іванівна була професіоналом своєї справи: педагог, драматургиня, актриса", - йдеться в повідомленні.

Також у Міністерстві висловили щирі співчуття її близьким та рідним.

Біографія: Лариса Хоролець народилася 25 серпня 1948 року в Києві, і вже в 9-річному віці дебютувала в кіно, знявшись у стрічці "Партизанська іскра".

Акторській майстерності навчалася в Київському інституті театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (закінчила в 1970 році). Працювала в театрах "Слово", театрі ім. І. Карпенка-Карого, була членом Спілки письменників України. З 1988 року - Народна артистка УРСР.

Хоролець була міністром культури УРСР з 7 липня 1991 року, а з 24 серпня - міністром культури України. На цій посаді працювала по 17 листопада 1992 року.

Опісля була гендиректором центру "Український дім" при Кабміні, очолювала Фонд національного відродження. Була членом президії Національної ради Конгресу української інтелігенції, головою комісії з культури, аташе з культури посольства України в Німеччині. З 2017 року була постійним беззмінним головою журі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості "Гранд-талант".

Лариса Хоролець (фото: facebook.com/MKIPUkraine)