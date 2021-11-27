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Померла екс-міністр освіти Любомира Мандзій

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Субота 27 листопада 2021 15:49
Померла екс-міністр освіти Любомира Мандзій Фото: екс-міністр освіти Любомира Мандзій (facebook.com/lmandziy)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 27 листопада, померла тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки України Любомира Мандзій. Вона померла після важкої хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Львова Андрія Садового в Facebook.

"Після тяжкої хвороби відійшла у вічність українська освітянка Любомира Мандзій.
Любомира була дуже потужним професіоналом, таких людей називають світочами науки", - написав він.

Зазначимо, Любомира Мандзій народилася 10 травня 1973 року в селі Опака Дрогобицького району Львівської області. У 1995 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю "Географія".

З 1998 по 2001 рік навчалася за спеціальністю "політичні інститути і процеси" навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2003 році захистила дисертацію на звання кандидата політичних наук, а у 2008 - отримала вчене звання доцента.

З 2016 по 2019 рік працювала директором Департаменту освіти і науки Львівської ОДА. У липні 2019 року перемогла у конкурсі на посаду начальника управління Державної служби якості освіти у Львівській області.

11 вересня 2019 року Любомира Мандзій була призначена на посаду заступника міністра освіти і науки України Ганни Новосад. У березні 2020 року була призначена тимчасово виконуючою обов'язки міністра освіти і науки.

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