Помер російський політик та українофоб Володимир Жириновський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Жириновський відомий антикраїнськими висловлюваннями, підтримував окупацію Криму та Донбасу та виступав за повномасштабну війну проти України.

"Щойно повідомили, після тяжкої та тривалої хвороби помер Володимир Вольфович Жириновський. Давайте вшануємо його пам'ять", - сказав Володін на засіданні Держдуми.

Нагадаємо, на Жириновського в Україні порушено кримінальну справу щодо фінансування тероризму. Вона стосується матеріальної підтримки так званих "ЛДНР", зокрема, за рахунок закупівлі військових позашляховиків, які були задіяні при атаках на українські підрозділи.

Зазначимо, про смерть Жириновського вже повідомляли російські ЗМІ у березні, але тоді ця інформація не підтвердилася.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.