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Помер російський політик та українофоб Володимир Жириновський

Фото: російський політик Володимир Жириновський (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Сьогодні, 6 квітня 2022 року, помер російський політик, лідер Ліберально-демократичної партії Володимир Жириновський. Інформацію підтвердив речник Державної думи В'ячеслав Володін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Щойно повідомили, після тяжкої та тривалої хвороби помер Володимир Вольфович Жириновський. Давайте вшануємо його пам'ять", - сказав Володін на засіданні Держдуми.

Жириновський відомий антикраїнськими висловлюваннями, підтримував окупацію Криму та Донбасу та виступав за повномасштабну війну проти України.

Нагадаємо, на Жириновського в Україні порушено кримінальну справу щодо фінансування тероризму. Вона стосується матеріальної підтримки так званих "ЛДНР", зокрема, за рахунок закупівлі військових позашляховиків, які були задіяні при атаках на українські підрозділи.

Зазначимо, про смерть Жириновського вже повідомляли російські ЗМІ у березні, але тоді ця інформація не підтвердилася.

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Жириновський