У Росії заявили про смерть Володимира Жириновського. Новину вже спростували

Сьогодні, 25 березня, російські ЗМІ повідомили про смерть політика, лідера Ліберально-демократичної партії Володимира Жириновського. Але керівництво Державної думи спростувало новину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Повідомляється, що інформацію про смерть Жириновського підтвердив сенатор Олександр Пронюшкін. Російські ЗМІ пишуть, що смерть настала о 10:45 за московським часом.
Оновлено від 11:00
Водночас, спікер Державної думи В'ячеслав Володін спростовує цю інформацію.
"Всіх, хто переживає за здоров'я Володимира Вольфовича Жириновського, хочу заспокоїти, він живий", - зазначив він.
З офіційною заявою вже виступило МОЗ Росії.
"Стан Жириновського оцінюється як стабільний, лікарі продовжують надавати всю можливу в цій ситуації медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, Жириновський відомий своїми українофобськими висловлюваннями. У 2014 році підтримав окупацію Криму та Донбасу, всі ці роки виступав за радикальні військові методи щодо України.
Нагадаємо, на Жириновського в Україні завели кримінальну справу щодо фінансування тероризму.
За даними слідства, навесні 2014 року він сформував групу російських депутатів, які збирали гроші для так званих ЛДНР. За рахунок цих коштів терористам поставили шість військових позашляховиків, які були задіяні під час атак на українські підрозділи.
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