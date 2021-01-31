Помер хлопець, у якого сталась клінічна смерть в школі Запоріжжя

Фото: лікарня (pexels)

У Запоріжжі помер одинадцятикласник, який напередодні пережив клінічну смерть на перерві. Він перебував в реанімації.

Про це повідомила волонтер Олена Ярошенко у Facebook.

Причини смерті хлопця невідомі.

"Сьогодні зупинилося серце хлопчини...учня 15-ї школи. Все місто і країна переживали і сподівалися, що все буде добре. Що він зможе і ми побачимо, як він танцює випускний вальс ... Але він став янголом. Від імені батьків 15-ї школи висловлюємо співчуття рідним", - зазначила волонтер.

Раніше стало відомо, у школі Запоріжжя раптово 17-річний учень раптово перестав дихати і втратив свідомість. У підлітка трапилася клінічна смерть. На місце НП приїхала бригада швидкої допомоги й лікарям вдалося реанімувати дитину.

Як ми повідомляли, у Рівному померла жінка, яка прийняла рішення народжувати вдома. Вона заздалегідь готувалася до пологів, домовившись з так званої доулою - "духовною акушеркою", але в процесі виникли ускладнення.