Помер Омельченко, а на в'їзді до Харкова сталася смертельна ДТП: новини за 25 листопада

Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко, ЄС зніме обмеження на в'їзд для всіх вакцинованих іноземців, на в'їзді до Харкова сталася смертельна ДТП. Докладніше про те, що сталося у четвер, 25 листопада – у матеріалі РБК-Україна.

Загроза вторгнення Росії в Україну. США готуються до непередбачених обставин

США готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку зі скупченням військ Росії біля кордонів України. Вашингтон не може публічно розкрити інформацію настільки широко, наскільки це робить на консультаціях з європейськими та українськими партнерами. Про це заявив спікер Держдепу США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

За його словами, США направили високопоставлених чиновників для проведення брифінгів для європейських союзників з цієї тематики.

Помер колишній мер Києва Омельченко

В четвер, 25 листопада 2021 року, помер колишній мер Києва Олександр Омельченко. Раніше його госпіталізували з коронавірусом, він має значне ураження легень.

Омельченко очолював КМДА з 8 серпня 1996 по 20 квітня 2006, також перебував на посаді голови Київської міської ради з 30 квітня 1998 по 30 травня 1999 року.

ЄС зніме обмеження на в'їзд для всіх вакцинованих іноземців

Європейська комісія впроваджує оптимізований підхід щодо іноземців, які пройшли вакцинацію від COVID. Передбачається, що з 1 березня 2022 року знімуть обмеження на в'їзд для громадян усіх третіх країн.

Повідомляється, що передбачається оптимізований підхід, які повністю залежить від статусу мандрівника, а не від країни відправлення. Це означає скасування так званого "зеленого списку" країн, громадян яких рекомендується вільно пропускати на територію ЄС.

На в'їзді в Харків сталася смертельна ДТП. Одна з вантажівок розчавила легковий автомобіль

На в'їзді в Харків сталася масштабна ДТП за участі двох вантажівок й трьох легкових автомобілів. В результаті аварії одна вантажівка розчавила легковий автомобіль. Загинули 3 людини - чоловік, жінка і дитина, якій приблизно три роки. Ще п'ятеро постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені в лікарню.

За попередньою інформацією з камер відеоспостереження та показань свідків, водій вантажівки МАН проїхав на червоний знак світлофора та зіткнувся на перехресті з автомобілем Шевроле, після чого частина причепа відлетіла на інший вантажний автомобіль, а сама вантажівка МАН перекинулася на лівий бік на авто таксі.

ВООЗ скликає екстрену нараду для обговорення нового варіанту COVID

Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці і Ботсвані. Передбачається, що новий штам поширюється швидше, ніж вважалося раніше. Зустріч відбудеться в п'ятницю, 26 листопада, на ній буде обговорюватися так званий варіант B.1.1.529 Sars-Cov-2.

Вибух на шахті в Росії: кількість загиблих перевищила 50 осіб

На вугільній шахті "Листвяжна" у місті Білові в Кемеровській області (РФ) стався вибух. Загинули 52 людини. Серед них 6 рятівників.

За попередніми даними, в шахті вибухнув метан.

"Зоря" розгромно поступилася "Ромі" і позбавила Україну останньої надії на євровесну

Луганська "Зоря" не змогла зачепитися за позитивний результат у матчі з Римською "Ромою" в рамках п'ятого туру Ліги чемпіонів. Українці розгромно поступилися 0:4 і втратили шанси на вихід з групи C.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Кіт Степан з Харкова став світовою зіркою завдяки Брітні Спірс (фото)

Брітні Спірс опублікувала у себе в Instagram фотографію харківського кота Степана. Публікація зібрала понад 1 мільйон лайків і 9 тисяч коментарів.

Власниця кота Степана розповіла, що була дуже здивована, коли побачила свого вихованця на сторінці Брітні Спірс. За її словами, після публікації співачки за добу на Степана підписалися близько 15 тисяч осіб з усього світу.

В Україну йдуть сильні дощі зі штормовим вітром: які області постраждають від негоди

Погода в Україні найближчими днями буде небезпечна. Синоптики спрогнозували підвищення температури повітря, але в більшості областей очікується сильний штормовий вітер. А місцями пройдуть опади.