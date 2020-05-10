Помер головлікар Івано-Франківської станції меддопомоги, у якого раніше виявили COVID-19

У неділю, 10 травня, помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк, у якого 6 днів тому підтвердили коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Як повідомляється, Ковалюк помер на 58 році життя.

"До смерті неможливо підготуватися. Кожна людина стикається з втратою близьких, рідних людей, тому багатьом знайомий біль втрати. Сьогодні помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк", - написав міський голова.

Причину смерті головлікаря поки не називають. При цьому 4 травня Марцінків повідомив, що за добу в медустанови Івано-Франківська госпіталізували шестеро жителів, серед яких виявився керівник станції швидкої допомоги. Його стан оцінюють як важкий.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що у лікарнях перебувають не більше 15% від усіх інфікованих COVID-19. За його словами, рішення про госпіталізацію приймають лікарі основі стандартів, затверджених МОЗ.

Нагадаємо, в Україні за останні добу зафіксовано ще 522 випадку COVID-19, а загальне число випадків становить 15 232. При цьому майже 400 осіб померли від хвороби.