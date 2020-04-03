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В Умані у померлого хасида з США виявили коронавірус

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 18:30
В Умані у померлого хасида з США виявили коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У місті Умані посилюються заходи безпеки, зокрема патрулювання

В Умані у померлого хасида з США виявили коронавірус COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Черкаської обласної державної адміністрації Романа Боднара в Facebook.

За його словами, іноземець-хасид мав тяжку супутню патологію, він до себе «не підпускав фахівців і не виконував рекомендації.

"Про це щойно повідомили в лабораторному центрі МОЗ України. Чоловік, громадянин США, прибув із Лондона 11 березня 2020 року, 47 років. Приїхав до Умані з дружиною і шістьма дітьми. В усіх відібрали зразки для дослідження. Станом на зараз встановлені 50 контактних осіб, які перебувають на самоізоляції", - повідомив він.

Також голова Черкаської ОДА зазначив, що у місті Умані посилюються заходи безпеки, зокрема патрулювання.

"У місті Умані посилюємо заходи безпеки, зокрема патрулювання. Городян закликаємо не порушувати карантинні заходи та нагадуємо про відповідальність", - зазначив він.

Нагадаємо, у Черкаській області в місті Умань коронавірусну інфекцію виявили у 6-місячної дитини.

Як писало РБК-Україна, станом на ранок 3 квітня в Україні підтвердили 942 випадки коронавірусу. Кількість летальних випадків зросла до 22. Вилікувалися від коронавірусу вже 19 пацієнтів. За останню добу в країні було виявлено 138 випадків.

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