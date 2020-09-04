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В Умані у шести хасидів виявили COVID-19

Автор: РБК-Україна

В Умані у шести хасидів-паломників виявили зараження коронавірусом. У зв'язку з цим місцева влада закликають паломників проходити тестування на COVID-19.

Про це повідомив мер Умані Олександр Цебрій, передає PavlovskyNews.

У міській лікарні є тільки 14 ліжок для хворих коронавірусом, а вже лікуються 18 осіб. Для розміщення заражених довелося шукати додаткові можливості.

За словами Цебрія, всі хасиди, які прибули в місто, повинні пройти тестування на COVID-19 у приватних клініках Умані своїм коштом. Він зазначив, що поки з виконанням цієї вимоги проблем немає.

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Мер також зазначив, що зараз всі прийняті в Умані заходи дозволяють тримати ситуацію під контролем і зберігати спокій у городян.

Нагадаємо, в Умані з 15 до 21 вересня 2020 року посилять карантин на час паломництва хасидів.

Крім того, в Умані розробляють правила карантину для хасидів.

На цьому тижні місцева поліція перейшла на посилений режим.

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