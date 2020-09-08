В Умані розгорнуть госпіталь для паломників з COVID-19

Фото: паломники в Умані (РБК-Україна)

На час паломництва Умань для хасидів з COVID-19 розгорнуть госпіталь. Також буде відкрито ізолятор для осіб, які контактували з хворими.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у Черкаській області.

Повідомляється, що в такий інфекційний госпіталь будуть поміщати хворих на коронавірус в легкій формі. Також повідомляється, що протиепідемічні заходи обговорили з представниками благодійного фонду ім. Рабі Нахмана.

Зокрема, учасники зустрічі обговорили питання дотримання паломниками карантинних заходів на могильному комплексі цадика Нахмана, у синагогах та спеціалізованих установах. Крім того, повідомляється, що станом на 8 вересня в Умані на COVID-19 захворіли шестеро хасидів

"У всіх легка форма перебігу хвороби. Їх розташують в одному з спеціально відведених місцевих готелів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше головний рабин України закликав паломників в Умані терміново зробити ПЛР-тести, щоб запобігти спалаху коронавірусу.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що в цьому році на святкування Рош ха-Шана (єврейського нового року) Умань відвідають близько 3 тисяч паломників.